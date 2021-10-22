Москва, 22 октября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Предупреждение о сильном ветре со скоростью 15−20 м/с в столице России 22 октября выпустило ГУ МЧС РФ по Москве.

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«По прогнозам синоптиков Росгидромета в связи с прохождением холодного фронта, с 10 до 18 часов 22 октября в Москве ожидается юго-западный ветер порывами 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

Также в связи с этим рекомендуется обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, находясь на улице, и парковать автомобили вдали от деревьев.

Как передавало ИА REGNUM, 21 октября в Гидрометцентре России сообщили, что заморозки до — 6 °C ожидаются в Москве в начале предстоящей недели.