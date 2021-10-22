Усолье-Сибирское, Иркутская область, 22 октября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В городе Усолье-Сибирском Иркутской области ликвидированы все двенадцать опасных скважин рассолопромысла. Работы на площадке бывшего «Химпрома» ФГУП «Федеральный экологический оператор», определенный правительством России как единый исполнитель работ начал в 2020 году. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Правительство Иркутской области Работы на площадке бывшего «Химпрома» ФГУП «Федеральный экологический оператор»

Подрядчик занимался демонтажом наземной части и фундаментов цеха ликвидации ртутного электролиза, локализацией нефтяной линзы вблизи Ангары, перезатариванием емкостей с опасными веществами. На сегодня большая часть этих задач выполнена, объекты приведены в безопасное состояние и угрозы для населения не представляют.

Идут работы по демеркуризации демонтированных строительных конструкций. Завершается разработка проекта комплексной рекультивации территории «Усольехимпрома».

Как сообщало ИА REGNUM, Усолье-Сибирское превратилось в зону экологического бедствия после того, как закрылось градообразующее предприятие «Усольехимпром». Значительная часть химических веществ производства, копившихся десятилетиями, была помещена в подземные резервуары, ёмкости, оставлена в зданиях цехов и вспомогательных помещениях.

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24 июля 2019 года глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Родионова заявила, что в России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС. По её словам, она исходит от химического предприятия «Усольехимпром».

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В июне 2021 года о том, что работы по рекультивации промплощадки в Усолье-Сибирском идут ускоренными темпами и первоочередная задача — устранить угрозу ущерба от накопленных отходов — выполнена, известил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

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