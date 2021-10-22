Сиена, Италия, , 07:57 — REGNUM Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, обвиненный в рамках коррупционного дела «Руби-3» в подкупе свидетелей, оправдан судом итальянского города Сиена, 21 октября передал телеканал Rainews24.

Сильвио Берлускони Agência Brasil

Вместе с ним судебная инстанция освободила от ответственности пианиста Данило Мариани, который посещал вечеринки на вилле Берлускони в городе Аркоре. «Руби-3» стало продолжением «дела Руби», по которому Сильвио Берлускони обвиняли в причастности к проституции несовершеннолетних. Однако 2014 году политик был оправдан, после чего следователи начали новый процесс, касающийся возможных манипуляций в отношении свидетелей, которые проходили по делу.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября суд в Милане освободил Сильвио Берлускони от необходимости участвовать в судебно-медицинской экспертизе в рамках расследования дела «Руби-3».

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