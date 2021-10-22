Забайкальский край, 22 октября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В Чернышевском районе Забайкальского края возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих малолетних детей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, трагедия произошла днём 21 октября.

(сс) Matthew Fournier Коньки

Предварительно установлено, что трое мальчиков 10−12 лет катались на льду водоёма в селе Утан.

«Тонкий лед не выдержал и треснул. Двое мальчиков 10 и 12 лет утонули, одного ребёнка в возрасте 12 лет спас мужчина, который вытащил мальчика из воды», — отметили в управлении.

Тело погибших к настоящему времени вытащили из воды. Следователи допросили главу села, руководство и преподавателей сельской школы, родителей детей. Ход расследования взято под контроль руководством управления.