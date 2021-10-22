Пермь, 22 октября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. В Перми суд вынес приговор коммерческому директору детского сада. Мужчина признан виновным в свершении особо крупного мошенничества, сообщает краевая прокуратура.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Установлено, что на протяжении ряда лет директор направлял в минобрнауки региона поддельные документы. На основании ложной информации о затратах на оказание услуг дошкольного образования и фактической численности воспитанников детский сад получил из бюджета свыше 2,2 млн рублей.

Стоит отметить, 1 млн рублей ущерба был возмещен. Это суд учел при вынесении приговора.

Мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, коммерческий директор детсада оштрафован на 250 тыс. рублей и обязан возместить остальную часть ущерба. Приговор не вступил в законную силу.