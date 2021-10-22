Москва, 22 октября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Стыковку с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» на Международной космической станции (МКС) выполнил грузовой транспортный корабль «Прогресс МС-17» 22 октября, следует из трансляции на сайте Роскосмоса.

МКС

Ранее он отсоединился от другого модуля на МКС — малого исследовательского модуля «Поиск». Автономный полет аппарата продлился более суток. «Прогресс МС-17» стал первым грузовым кораблем, который пристыковался к «Науке».

Перестыковку решили провести для подготовки этого модуля к приему нового узлового модуля «Причал». «Прогресс МС-17» окончательно отделится от МКС и сойдет с орбиты перед запуском с Земли транспортного корабля-модуля «Прогресс М-УМ», который доставит на орбиту «Причал».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в США объявили о переносе с 30 на 31 октября запуска пилотируемого космического корабля Crew Dragon-3 к МКС.