Улан-Удэ, 22 октября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 158 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 135 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в штабе.

Всего за время пандемии в республике подтверждено почти 61,7 тыс. случаев инфицирования, 29,3 тыс. из которых зарегистрированы в Улан-Удэ. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени более 53,1 тыс. жителей, в том числе 238 за последние сутки.