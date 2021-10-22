Магадан, 22 октября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Губернатор Колымы Сергей Носов представил полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу во время его рабочей поездки в регион дизайн-проект здания будущего аэровокзала аэропорта «Сокол» им. В. С. Высоцкого в Магадане, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе областного правительства.

Сергин В. А Аэропорт Магадана

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По словам Носова, новый пассажирский терминал аэропорта будет оснащен двумя телетрапами и комфортными залами ожидания.

«Проектирование комплекса и сопутствующих объектов уже ведётся. В сроки приступим к выбору генерального подрядчика. Строительство нового пассажирского терминала начнется в середине 2022 года. Пуск нового терминала намечен на май 2024 года», — рассказал губернатор Магаданской области.

Юрий Трутнев одобрил проект.

Как сообщало ИА REGNUM, более пяти миллиардов рублей планируется вложить в строительство нового здания аэровокзального комплекса международного аэропорта «Воронеж» имени Петра Первого.