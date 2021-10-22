Нытва, Пермский край, 22 октября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. В Нытвенском районе Пермского края суд рассмотрит дело о продаже цифровой подписи директором компании. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Электронная подпись

Жителя района обвиняют в преступлении по части1 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). По информации надзорного ведомства, будучи номинальным директором фирмы, мужчина в 2018 году оформил и получил в банке электронную цифровую подпись. Впоследствии пермяк продал ее за 30 тыс. рублей неустановленному лицу. В результате мужчина предоставил неизвестным третьим лицам возможность неправомерного оборота денежных средств.

Прокуратура утвердила по делу обвинительное заключение. Материалы уголовного дела преданы в суд для рассмотрения по существу.