Нижний Новгород, 22 октября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Ульяновская область прошла предварительную защиту шести проектов социально-экономического развития, которые в регионе считают приоритетными. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе приволжского полпреда.

Павел Латышов ИА Красная Весна Кабина самолета

Преддзащита прошла в онлайн-режиме под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова. «Прорывные проекты» представили оставшиеся пять регионов, в том числе Ульяновская область.

В полпредстве отмечают, что губернатор Ульяновской области Алексей Русских рассказал о шести проектах. Власти считают приоритетным создание рекреационной экосистемы в историческом центре Ульяновска, комплексное развитие моногорода Димитровграда, а также делают упор на модернизацию системы водоснабжения, транспортной инфраструктуры, продвижение туристического потенциала и формирование инновационной агломерации, включающей развитие портовой особой экономической зоны и индустриального парка «Заволжье».

"У нас сильны обрабатывающие производства. Мы — один из главных центров авиа‑ и автостроения России; в регионе мощный оборонно-промышленный комплекс и логистический потенциал. Данные инициативы используют все эти преимущества», — отметил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

В числе «фирменных продуктов» Ульяновской области глава региона назвал автомобили УАЗ, ISUZU, самолёты «Руслан», ИЛ-76 и композитное крыло для новейшего лайнера МС-21:

«В регионе мощный оборонно-промышленный комплекс и логистический потенциал. А помимо этого есть богатая культурная и природная составляющая. Инициативы, которые сегодня вынесены на защиту, используют все эти преимущества и должны помочь решить многие накопившиеся в регионе проблемы».

Губернатор также заметил, что один из проектов связан с улучшением качества предоставления услуг водоснабжения, что является «запросом» со стороны жителей региона: более половины от общего числа обращений граждан поступают именно по вопросам ЖКХ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Поволжье все регионы прошли предварительную защиту «прорывных проектов». Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил в течение недели скорректировать проекты. Ключевое внимание во время финальной защиты, которая состоится в ноябре, будет уделено проектам окружного характера.