Владивосток, 22 октября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Приморский краевой суд 22 октября отклонил апелляционную жалобу адвоката Олега Гуменюка на постановление Фрунзенского районного суда Владивостока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Vlc.ru Олег Гуменюк

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Постановлением суда о содержании фигуранта уголовного дела, бывшего мэра Владивостока Гуменюка, под стражей сохранено.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Гуменюк в ходе следственных действий и на заседании Фрунзенского суда по избранию в отношении него меры пресечения 5 октября своей вины в получении многомиллионных взяток не признал.

По версии следствия, чиновнику передали за несколько лет почти 20 млн рублей за покровительство в похоронных махинациях.