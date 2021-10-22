Москва, 22 октября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Трое жителей Екатеринбурга задержаны за похищение в Москве человека и вымогательство у него 6 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении СКР по столице.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

По данным Накануне.Ru, похищенным оказался бармен. Несколько граждан напали на него в подъезде дома по улице Раевского: насильно посадили в автомобиль и стали возить как по Москве, так и по Московской области, требуя деньги. А затем они отвезли его в квартиру на Балаклавском проспекте и там их поймали сотрудники полиции.

Благодаря совместной с ГУУР МВД России работе удалось задержать лиц возрастом от 21 до 27 лет. Как пояснила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, их жертвой оказался бармен из Свердловской области. Известно, что злоумышленники проникли в его арендуемую квартиру и похитили мобильный телефон и почти 180 тыс. рублей. Двое из задержанных были ранее судимы.