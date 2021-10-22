Пермь, 22 октября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. В Пермском крае на скамье подсудимых окажется бывший руководитель структурного подразделения министерства образования и науки. Женщине инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, сообщает СУ СКР по региону.

Picserver.org Коррупция

Расследование коррупционного преступления завершено. Вторым фигурантом по нему проходит пособник. Материалы переданы в судебную инстанцию.

По версии следствия, чиновница при пособничестве своей знакомой похитила свыше 1,1 млн рублей, которые предназначались в качестве субсидий на возмещение затрат в связи с предоставлением дошкольного образования.