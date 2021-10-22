Якутск, 22 октября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Депутат, чемпион по борьбе и генеральный директор «Сахатранснефтегаза» Виктор Лебедев, обвиняемый в избиении подчинённого, снова не явился в суд на рассмотрение возбуждённого в отношении него дела. На этот раз народного избранника пытались привезти на заседание прямо из больницы, написал 22 октября ИА SakhaPress.

Egorborisov.ru Виктор Лебедев

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Судебные приставы посетили Якутскую городскую клиническую больницу. Выяснилось, что Виктор Лебедев проходит там лечение от язвы желудка. Заседания депутат пропускал уже более десяти раз. Решение доставить его в суд принудительно приняла мировой судья участка №43 Анна Прокопьева.

Как сообщало ИА REGNUM, коллеги Виктора Лебедева, депутаты Госсобрания Якутии вчера продлили Анне Прокопьевой полномочия мирового судьи. Против того, чтобы она продолжала руководить судебным участком, выступили 18 депутатов. Её переназначению предшествовали высказывание претензий, неудобные вопросы и наставления от народных избранников. Некоторые из них прямо поинтересовались, почему судья не уволилась, а пришла в Госсобрание за продлением полномочий.