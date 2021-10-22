Нижний Новгород, 22 октября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Чувашия представила шесть проектов на предварительной защите «прорывных проектов» социально-экономического развития регионов ПФО. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе приволжского полпреда Игоря Комарова по итогам онлайн-совещания с губернаторами под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

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Глава Чувашии Олег Николаев защищал шесть проектов, которые в республике считают «прорывными». В частности, речь идёт о развитии Чебоксарского агломерационного кластера как «территории возможностей и международного центра креативной цифровой экономики». Власти планируют задействовать территорию бывшего агрегатного завода под центры креативных индустрий и экономики, а также эко-кампусов международного уровня («Чувашская долина»).

Также чувашские чиновников делают ставку на развитие туристического брендового маршрута «Рунический путь», центром которого должна стать Чувашия. Планируется сформировать туристические маршруты, один из которых свяжет более 12 регионов России, сохранивших рунические артефакты, включая археологические и природные памятники.

Ещё одно направление увязано с Волгой и созданием «экологического прорывного региона ESG». Предлагается создание карбонового полигона и фермы в прибрежной части водохранилища Чебоксарской ГЭС.

Также в качестве приоритетного проекта заявлено формирование особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Новочебоксарске, которая распространит своё влияние на всю Чебоксарскую агломерацию. В числе ключевых специализаций — химическая промышленность и глубокая переработка отходов.

Ещё два представленных проекта — «Межотраслевая экосистема «Агропрорыв» и «Цифровой энергоэффективный регион». Первый предполагает создание комплекса с лабораторией геномной селекции, трансплантацией эмбрионов, высокотехнологичным репродуктором по производству инкубационного яйца и формирование цифровой системы племенного животноводства. Другой проект подразумевает реализацию стратегической программы электротехнического кластера Чувашии как потенциального драйвера Индустрии 4.0 и создание инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Волжская долина».

Олег Николаев пояснил, что перед властями стоит «большая задача по народосбережению и сокращению миграционного оттока, созданию комфортной и безопасной среды для жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, все 14 регионов Приволжского федерального округа прошли предварительную защиту «прорывных проектов». Последними представили проектную стратегию развития регионов главы Марий Эл, Мордовии, Кировской и Ульяновской областей, а также Чувашии. Приволжский полпред Игорь Комаров, предваряя защиту, констатировал, что в данных регионах отмечены наиболее низкие в округе значения по соотношению среднедушевых доходов с величиной прожиточного минимума, при этом в Мордовии, Чувашии и Марий Эл зарегистрированы наиболее низкие в округе доходы населения. По мнению Комарова, данные пять регионов нуждаются в «серьёзной» федеральной поддержке.

Напомним, что Чувашия реализует индивидуальную программу социально-экономического развития. В частности, она предполагает создание технопарка в Цивильском районе, агропромпарка в Батыревском районе, экотехнопарка и особой экономической зоны в Новочебоксарске, расширение видов экономической деятельности ТОСЭР в Канаше.