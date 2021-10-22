Оренбург, 22 октября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. Между Оренбургом и Санкт-Петербургом с 13 декабря запустят прямой скорый поезд. Об этом сообщает РЖД.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Железная дорога

Поезд будет курсировать через день. В состав включат вагоны разного типа — СВ, купейные, плацкартные. Железнодорожники подчеркивают, что все они комфортные для путешествия. В вагонах имеются экологически чистые туалетные комнаты, кондиционеры, розетки, багажные купе.

Стоит отметить, что сейчас прямого поезда из Оренбурга в Санкт-Петербург нет. Доехать до северной столицы России можно только с пересадкой в Самаре или Москве.

Напомним, с декабря из Оренбурга в Москву начнут курсировать современные двухэтажные поезда.