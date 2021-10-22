Владивосток, 22 октября, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Договор на земельный участок в Надеждинском районе, где расположена установка по утилизации опасных отходов, расторгают. В течение нескольких дней территория должна быть передана муниципалитету и все имущество вывезено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства Приморья.

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«Сжигания отходов в регионе не будет допущено», — заверила зампредседателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

Выяснилось, что предприниматель нарушил условия договора, передав в субаренду участок третьему лицу и использовав его не по назначению. На этой земле был обнаружен комплекс по сбору, обработке, утилизации и обезвреживанию медицинских, биологических, строительных, промышленных и твердых коммунальных отходов.

Проверки правоохранительными и надзорными органами продолжаются, уже внесены два предостережения Росприроднадзором о недопустимости сжигания отходов и их транспортировки в Приморье. Также возбуждено дело об административном правонарушении.

Заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко еще раз подчеркнула, что сжигания отходов в регионе не будет допущено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье назревает очередной экологический скандал. Часть ртутного грунта c космодрома «Восточный» Амурской области, которую должны были захоронить в Красноярском крае, привезли в Приморье. Местные жители не довольны и уже выходят на митинги.