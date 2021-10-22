Сува, 22 октября 2021, 07:06 — REGNUM Кандидатуру Рату Вильяма Катонивере на должность президента Фиджи одобрил парламент республики по итогам голосования, сообщает пресс-служба законодательного органа.
Сообщается, что Катонивере получил поддержку 28 депутатов республиканского парламента. Его соперник Ро Теимуму Кепа набрал 23 голоса.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня премьер-министр Фиджи Фрэнк Баинимарама выдвинул кандидатуру Рату Вильяма Катонивере на должность президента страны. Отмечалось, что срок полномочий действовавшего тогда президента Джиоджи Конроте истекал в ноябре 2021 года. В этом случае парламенту было необходимо выбрать нового главу государства до истечения полномочий.
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