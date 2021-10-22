Сува, , 07:06 — REGNUM Кандидатуру Рату Вильяма Катонивере на должность президента Фиджи одобрил парламент республики по итогам голосования, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Сува, Фиджи (сс) kyle post

Сообщается, что Катонивере получил поддержку 28 депутатов республиканского парламента. Его соперник Ро Теимуму Кепа набрал 23 голоса.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня премьер-министр Фиджи Фрэнк Баинимарама выдвинул кандидатуру Рату Вильяма Катонивере на должность президента страны. Отмечалось, что срок полномочий действовавшего тогда президента Джиоджи Конроте истекал в ноябре 2021 года. В этом случае парламенту было необходимо выбрать нового главу государства до истечения полномочий.

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