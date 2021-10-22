Мадрид, , 07:05 — REGNUM Бюро Конгресса депутатов большинством голосов приняло решение обратиться в Верховный суд с просьбой разъяснить, следует ли лишить депутата от партии Podemos Альберто Родригеса места в парламенте после того, как он был приговорен к тюремному заключению, заменяемому штрафом. Об этом сообщает агентство EFE.

Испания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В заявлении для прессы Бюро Конгресса сообщило, что большинством голосов — в соотношении 5:3 — оно согласилось обратиться в Верховный суд за разъяснениями, прежде чем просить Центральную избирательную комиссию лишить Родригеса места.

Ранее представители Бюро Конгресса поддержали отчёт адвоката Родригеса.

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