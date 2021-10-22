Токио, 22 октября, 2021, 07:03 — ИА Регнум. Водитель грузовика в японском Токио выехал на тротуар и сбил нескольких прохожих, сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что авария произошла в районе Тайто японской столицы. В результате ДТП пострадали три человека. В настоящее время правоохранительные органы Японии устанавливают обстоятельства произошедшего. Также полиция выясняет, был ли наезд на пешеходов умышленным.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня в префектуре Тиба в Японии грузовик врезался в группу школьников. В результате дорожной аварии погибли двое учеников, еще трое получили тяжелые травмы. Водителя грузовика задержали.