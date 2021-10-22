Хабаровск, 22 октября, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Бюджет Хабаровского края на 2022 год власти планируются сделать бездефицитным и социально ориентированным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

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При этом отмечается, что наметился уверенный рост собственных доходов.

«Рост поступлений стабилен и оценивается в пределах 10−12% по сравнению с показателями 2019−2020 годов. Вместе с тем, мы видим серьёзную поддержку со стороны федерального центра. Только с начала года дополнительно привлекли почти 14 млрд рублей на решение наиболее острых вопросов социального характера: капитальный ремонт и техническое оснащение школ, строительство спортплощадок, приобретение автомобилей для медучреждений и пожарной техники. Часть полученных средств ушла на обеспечение жильём детей-сирот по всей территории региона и пролет льготных категорий граждан в северные районы края», — прокомментировал губернатор Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае продолжается расселение аварийного жилищного фонда — строительство многоквартирных домов идёт не только в крупных городах, но и в сельских поселениях Селихино и Пивань Комсомольского района.