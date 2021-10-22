Барнаул, 22 октября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Арбитраж Алтайского края принял иск Генеральной прокуратуры России «об истребовании имущества из чужого незаконного владения» — акций ОАО «Кучуксульфат». Акции истребуются в пользу РФ от двух юрлиц и десяти граждан. Первое заседание по делу назначено на 19 ноября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

ОАО «Кучуксульфат» ОАО «Кучуксульфат», логотип

Наложение обеспечительных мер в виде ареста истец обосновал тем, что данное имущество «может быть передано иным лицам и выйти из фактического владения ответчиков, что приведет к невозможности истребования имущества».

Напомним, предприятие-ответчик является градообразующим, так как обеспечивает работой 1,2 тыс. жителей р. п Степное Озеро (Благовещенский район), в котором проживают 6,3 тысячи жителей в целом. Общество является единственным в России производителем природного сульфата натрия. Уставный капитал — почти 212 млн рублей. У ОАО в 2020 году числилось порядка 30 акционеров, большинство из которых физлица. В открытых источниках неоднократно упоминалось о сложной ситуации вокруг предприятия. При этом финансовые итоги 2020 года были довольно неплохи: выручка — 5,979 млрд рублей (в 2019 году — 5,6 млрд рублей), а чистая прибыль — 733 млн рублей (857 млн рублей).

Генпрокуратура судится с акционерами «Кучуксульфата» — деприватизация?

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это третье промышленное предприятие, на деприватизации которого настаивает надзорная инстанция. Ранее на баланс государства были возвращены акции «Башкирской содовой компании», а в ноябре 2021 года начнутся слушания по истребованию акций «Соликамского магниевого завода».