Альбукерке, США, 22 октября, 2021, 06:56 — ИА Регнум. Режиссёр Джоэл Соуса, раненный на съёмках вестерна «Ржавчина» (Rust) в американском штате Нью-Мексико, находится в критическом состоянии. Об этом 22 октября сообщает журнал Hollywood Reporter.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Трагический инцидент произошёл на съёмках вестерна с участием актёра Алека Болдуина. При стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, ранения получили оператор и режиссёр фильма. Женщина-оператор Алина Хатчинс была доставлена санавиацией в больницу города Альбукерке, но врачам спасти её не удалось. Режиссёр кинофильма был госпитализирован с ранением в ключицу, его состояние врачи оценивают как критическое.

Представитель шерифа округа Санта-Фе, в котором проходили съёмки вестерна, уточнил, что роковой выстрел из пистолета совершил актёр Алек Болдуин. Он играет главную роль в фильме и одновременно является его продюсером. Обвинения против него пока не выдвинуты, в настоящее время идёт расследование обстоятельств произошедшего. Съёмки фильма приостановлены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что смертельный выстрел на съёмках вестерна совершил актёр Алек Болдуин.