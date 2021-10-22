Проверка авиакомпании «Якутия» была заказной — премьер-министр республики
Якутск, 22 октября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. Проверка деятельности авиакомпании «Якутия», результатом которой стали заявления о небезопасности полётов рейсами авиаперевозчика, была заказной. Об этом заявил на заседании Госсобрания Якутии председатель правительства региона Андрей Тарасенко, написало 22 октября ИА SakhaLife.
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Он подчеркнул, что «Якутия» справилась со своими задачами в трудное время лесных пожаров и прочих неурядиц. Премьер-министр республики также обратил внимание на то, что по налётам региональная авиакомпания занимает третье место.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре руководитель Ространснадзора России Виктор Басаргин официальным письмом предупредил главу Якутии Айсена Николаева, что летать самолётами авиакомпании «Якутия» небезопасно. Воздушные суда перевозчика могут подниматься в воздух, будучи неисправными, и работа персонала также оставляет желать лучшего.