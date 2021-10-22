Вашингтон, 22 октября, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Губернаторы США обсуждают возможность привлечения Нацгвардии для решения логистических проблем в стране, передает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

«Запросы на привлечение Национальной гвардии США на уровне штата находятся в компетенции губернаторов», — заявляет телеканал.

При этом источник подчеркнул, что вопрос привлечения Нацгвардии в США на федеральном уровне не рассматривается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден подтвердил, что в стране наблюдается серьезная проблема с поставками топлива. При этом он не исключил задействования бойцов Нацгвардии для решения этого вопроса. Также Байден отмечает, что снижения цен на бензин в США не следует ожидать до конца 2021 года.