Нижний Новгород, 22 октября, 2021, 06:41 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе завершён отбор «прорывных проектов» социально-экономического развития регионов. Их представили оставшиеся пять субъектов, которые включены в третью группу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе приволжского полпреда Игоря Комарова по итогам совещания под председательством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Pfo.gov.ru На предзащите «прорывных проектов» социально-экономического развития регионов ПФО

Речь идёт о проектах, которые регионы планируют реализовать в рамках института кураторства. На очередной предварительной защите проекты представили Марий Эл, Мордовия, Кировская и Ульяновская области, а также Чувашия.

В полпредстве отмечают, что в структуре экономики данных регионов основную долю валового регионального продукта составляют обрабатывающие производства, торговля и операции с недвижимым имуществом. Из них в двух регионах, Марий Эл и Мордовии, значительную долю в развитие экономики вносят также аграрии.

Приволжский полпред Игорь Комаров констатировал, что в указанных пяти регионах — самые низкие в ПФО значения по соотношению среднедушевых доходов с величиной прожиточного минимума, при этом в Мордовии, Чувашии и Марий Эл зарегистрированы наиболее низкие в округе доходы населения.

В полпредстве отмечают схожие проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве данных субъектов, а также высокий уровень безработицы в трёх регионах. Комаров добавил, что в соответствии с поручение президента России Владимира Путина Марий Эл и Чувашия разработали и реализуют индивидуальные программы развития, аналогичная программа разрабатывается в Мордовии.

«Ситуация во всех пяти регионах требует серьёзной поддержки со стороны федерального центра», — считает приволжский полпред.

По итогам совещания вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил третьей группе регионов в течение недели скорректировать проекты. Финальная защита назначена на ноябрь, в ходе которого особое внимание будет уделено проектам, которые будут влиять на развитие не только отдельно взятого региона, но и округа в целом.

«Уже сейчас мы видим, что их можно разделить на проекты по очистке рек, созданию особых экономических зон, развития центров городов и по строительству новых объектов», — пояснил Дмитрий Чернышенко.

Говоря в целом о разработке «прорывных проектов», он проинформировал, что первые две группы регионов Поволжья в настоящее время заполнили паспорта проектов и работают над их приоритизацией с учётом четырёх критериев. Это наличие обратной связи от населения, мнение «независимых экспертов» и профильных вице-премьеров, а также влияние на развитие региона.

Как сообщало ИА REGNUM, индивидуальные программы социально-экономического развития (ИПСЭР) разработаны в десяти регионах, которые в 2019 году признаны наиболее депрессивными в части социально-экономической ситуации. Это Адыгея, Алтай, Калмыкия, Алтайский край, Карелия, Чувашия, Тува, Курганская область, Марий Эл и Псковская область. В правительстве России отмечали, что в данных регионах — худшие показатели по среднедушевым доходам жителей, безработице, доле населения с доходами ниже прожиточного минимума, инвестициям в основной капитал. ИПСЭР рассчитаны до 2024 года с планируемой пролонгацией до 2029 года.