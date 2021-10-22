Москва, 22 октября, 2021, 06:34 — ИА Регнум. Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — Зза жизнь» Виктор Медведчук не обращался к России за получением гражданства РФ. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

«Нет», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, для того чтобы кто-то получил российское гражданство, этот человек «должен обратиться за российским гражданством».