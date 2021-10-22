Якутск, 22 октября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Автомобилистов Якутии призвали быть особенно внимательными и осторожными на дорогах. На трассах региона гололёд, за сутки зафиксировано 25 дорожно-транспортных происшествий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 октября в оперативном штабе республики.

Z22 Гололёд

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В трёх ДТП пострадали люди. В авариях повреждены автомобили, дорожные объекты и сооружения.

«Берегите себя и тех, кто может оказаться с вами рядом в пути!» — обратились к автомобилистам представители управления ГИБДД МВД по Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября жители Якутска пожаловались в соцсетях на то, что почти на всех дорогах города из-за гололёда возникли пробки. Особенно сложной ситуация была в центре столицы республики.