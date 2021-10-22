Мадрид, , 06:25 — REGNUM Испанские партии PSOE и PP достигли соглашения об обновлении общественных институтов, в результате которого Анхель Габилондо будет назначен уполномоченным по правам человека. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники из социалистической партии.

Испания © ИА REGNUM

Габилондо заменит Франсиско Фернандеса Маругана, 75-летнего бывшего депутата-социалиста, который занимал этот пост с июля 2017 года.

До Маргуана пост омбудсмена занимала бывший депутат от Народной партии Соледад Бекерриль, которая покинула свою должность после завершения своего пятилетнего срока.