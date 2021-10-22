Мадрид, 22 октября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Испанские партии PSOE и PP достигли соглашения об обновлении общественных институтов, в результате которого Анхель Габилондо будет назначен уполномоченным по правам человека. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники из социалистической партии.

ИА REGNUM Испания

Габилондо заменит Франсиско Фернандеса Маругана, 75-летнего бывшего депутата-социалиста, который занимал этот пост с июля 2017 года.

До Маргуана пост омбудсмена занимала бывший депутат от Народной партии Соледад Бекерриль, которая покинула свою должность после завершения своего пятилетнего срока.