Вашингтон, 22 октября, 2021, 06:14 — ИА Регнум. Хакеры из группировки REvil были вынуждены свернуть свою деятельность после осуществления международной операции по их обезвреживанию. Об этом 22 октября сообщило агентство Reuters.

Хакер

Советник Секретной службы США по расследованию киберпреступлений Том Келлерманн рассказал о совместной операции государств-единомышленников, осуществивших подрывные действия против групп хакеров. Первыми были обезврежены хакеры из группировки REvil, которая известна осуществлением запуск вируса-вымогателя в систему нескольких американских ведомств.

Отмечается, что портал, где хакеры REvil публиковали имена жертв своих кибератак, а также примеры украденной информации, более недоступен. Кроме того, на внутреннем хакерском форуме пользователь 0_neday сделал заявление о своём «выходе из игры» и рассказал о взломанных серверах группировки. ФБР небезосновательно полагает, что 0_neday является лидером хакеров из REvil.

Напомним, хакерской группировке REvil приписывают осуществление кибератак на сети IT-компании Kaseya, которые были совершены в июле 2021 года, а также на сети американского подразделения JBS. В Белом доме неоднократно делали предположения, что входящие в REvil киберпреступники базируются на территории России.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин назвал обвинения в адрес России в причастности к кибератакам в США смешными и нелепыми.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США ждут от России дальнейших шагов по нейтрализации преступной деятельности хакеров, якобы действующих с территории РФ.