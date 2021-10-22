Ульяновск, 22 октября, 2021, 06:13 — ИА Регнум. В Ульяновске по подозрению во взяточничестве задержан начальник исправительной колонии. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

Преступная деятельность пресечена в ходе совместных действий сотрудников управлений ФСИН, ФСБ и СКР. Правоохранители полагают, что 21 октября 2021 года начальник одной из исправительных колоний получил взятку в виде наручных часов стоимостью 52 тыс. рублей.

«Часы переданы за незаконные действия по смягчению условий отбывания наказания осуждённому», — говорится в сообщении следственного управления.

По данному факту заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Выясняются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года в Ульяновской области ушло в суд уголовное дело в отношении сотрудника одного из отделов колонии-поселения № 5 УФСИН. По версии следствия, он получил через посредника 5 тыс. рублей.

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