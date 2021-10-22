Москва, 22 октября, 2021, 06:07 — ИА Регнум. Цены на колбасы и колбасные изделия в России могут подорожать на 7−20% с конца октября, сообщили представители крупнейших торговых сетей, ссылаясь на уведомления производителей.

Dreblow Колбаса

Как пишут «Известия», предстоящее подорожание связано с ростом отпускных цен на свинину, говядину и мясо птицы. Соответствующие уведомление сетям направили больше десятка крупнейших производителей, в том числе «Мираторг», «Останкино», «Дымов», «Клинский».

В Институте конъюнктуры аграрного рынка объяснили, что наибольший рост цен на мясо произошёл в августе-сентябре, а за год цена по отдельным позициям выросла на 30%. Глава ассоциации Анна Кудрякова отметила, что стоимость свинины увеличилась из-за сокращения предложения после вспышки африканской чумы, а говядина подорожала из-за сокращения объема поголовья на предприятиях.

Ритейлеры в свою очередь сообщили, что попытаются максимально сдержать рост цен, при этом некоторые сети оговорились, что могут пойти на крайние меры лишь частично.