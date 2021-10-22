Кампала, 22 октября, 2021, 05:58 — ИА Регнум. Уганда получила около 11 млн доз вакцин против полиомиелита на фоне новой вспышки этого заболевания, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой африканской страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

По данным ведомства, партия вакцин прибыла в республику 20 октября. Эти препараты будут применяться для массовой вакцинации детей, которая будет проходить в ноябре 2021 года. Всего в рамках прививочной кампании в Уганде привьют всех детей возрастом до пяти лет. По предварительным подсчетам, это составляет 8,8 млн человек или 20% всего населения страны.

При этом власти намерены привить каждого ребенка во всех населенных пунктах Уганды. Сейчас в стране зафиксирована вспышка полиомиелита. Очаги распространения болезни находятся в приграничных районах республики, а также в соседних с Угандой странах.