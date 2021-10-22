Благовещенск, 22 октября, 2021, 06:05 — ИА Регнум. По территории Приамурья перевозили около 2,5 тонн красной икры. Продукт был без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов, поэтому всю партию решено уничтожить, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе управления Россельхознадзора региона.

Puschinka Красная икра

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Икру кеты обнаружили случайно при досмотре грузовика в Благовещенске. Продукт сочли опасным из-за отсутствия информации о его качестве и санитарном состоянии места добычи.

«Установить, где, в каких условиях, когда и кем произведена подконтрольная продукция, соблюдались ли температурный режим и условия ее хранения, безопасна ли она для употребления, без сертификатов и маркировки невозможно», — подчеркнули в Россельхознадзоре.

Мужчина, перевозивший икру, оштрафован по статье 10.8 КоАП РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке завершилась лососевая путина-2021 — с 1 октября сезон закрылся для всех видов рыболовства. Суммарный объём вылова тихоокеанских лососей составил 4,9 тыс. тонн или 68,5% от выделенных объёмов