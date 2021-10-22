Каракас, 22 октября, 2021, 05:53 — ИА Регнум. Венесуэла развернет производство кубинской вакцины против коронавирусной инфекции Abdala в январе 2022 года, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире телеканала teleSUR.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венесуэла

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«С января 2022 года Венесуэла в сотрудничестве с Республикой Куба начнет производство вакцины Abdala», — заявил он.

Мадуро отметил, что в Венесуэле уже широко применяется этот препарат для вакцинации населения. К концу года, по словам венесуэльского лидера, страна получит до 16 млн доз этой вакцины. Всего к концу 2021 года в Венесуэле намерены привит против COVID-19 до 95% жителей.

По последним данным, с начала пандемии в Венесуэле выявили более 396 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались более 4,7 тыс. человек.