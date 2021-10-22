Исламабад, 22 октября, 2021, 05:29 — ИА Регнум. Пожар произошел на пивоваренном заводе в провинции Пенджаб на востоке Пакистане, сообщают местные экстренные службы.

Цитата из к/ф «Ад в поднебесье». Реж. Джон Гиллермин. 1974. США Пожар

По предварительным данным, возгорание произошло в результате взрыва водонагревателя из-за технической неисправности прибора. В результате происшествия погиб один мужчина, проходивший мимо места происшествия, также ранения получили работники цеха, где произошел взрыв. Всех пострадавших госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября на нефтеперерабатывающем заводе в Кувейте произошел пожар. Отмечалось, что возгорание не повлияло на работу предприятия. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента не было.