Каракас, , 05:22 — REGNUM Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Колумбию является частью агрессивной стратегии против Венесуэлы, а также попыткой спровоцировать дестабилизацию в регионе. Об этом говорится в заявлении венесуэльского МИД, опубликованного 21 октября на сайте ведомства.

Венесуэла Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Кроме того, в министерстве указывают на то, что использование Боготы для атаки на Каракас является неуважением к братскому колумбийскому народу. В документе отмечается, что Колумбия переживает один из худших социальных кризисов из-за некомпетентной политики ее президента Ивана Дуке.

В МИД Венесэлы полагают, что колумбийский лидер пытается скрыть свои ошибки поддержкой со стороны США. Вместе с тем в ведомстве также подчеркнули, что американский народ избрал нового президента Джо Бадена «не для контактов с преступным правительством Колумбии не для проведения дестабилизации в Латинской Америке».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября венесуэльский лидер Николас Мадуро поддержал идею сенаторов Конгресса Колумбии наладить отношения Боготы и Каракаса.

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