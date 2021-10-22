Сеул, 22 октября, 2021, 05:18 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1440 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

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Из них 1420 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр не исключает, что небольшое снижение заболеваемости связано с наращиванием темпов вакцинации населения. Тем не менее уже на протяжении более трех месяцев подряд в Республике Корея выявляют свыше тысячи инфицированных ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 348 969. Также за минувшие сутки в стране скончались 16 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2725 человек.