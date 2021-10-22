Вашингтон, , 05:13 — REGNUM Военную мощь США не сможет превзойти ни одно государство, включая Китай и Россию. Такое заявление сделал президент США Джозеф Байден 22 октября в ходе общения с избирателями на телеканале CNN.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Байдена, Китай и Россия знают, что у США самые мощные вооружённые силы в мировой истории и ни одной стране не получится превзойти эту мощь. Президент США добавил, что беспокоиться нужно о действиях Москвы и Пекина, которые заставят их совершать серьёзные ошибки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден заявил о нежелании допускать холодную войну между США и Китаем.

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