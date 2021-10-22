Москва, 22 октября, 2021, 05:08 — ИА Регнум. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности Североатлантического альянса к контактам с Россией является пустыми словами. Об этом 21 октября написал на своей странице в Twitter глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Сенатор напомнил, что руководство военного блока всеми способами уничтожало форматы диалога с РФ. По словам парламентария, заявления о желании НАТО говорить с Россией делаются не первый год.

«О готовности к диалогу с Россией и горячем стремлении к улучшению отношений заговорил генсек НАТО. Не иначе, как именно ради этого альянс вел словесную войну против России, обрубал все контакты и угробил Совет Россия-НАТО. Эти речи мы слышим долгие годы. За ними не стоит ничего», — считает Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс сохраняет каналы контактов с РФ, но сожалеет о решении российской стороны закрыть два офиса НАТО в Москве, а также прекратить деятельность миссии в штаб-квартире блока в Брюсселе.