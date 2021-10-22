Альбукерке, США, 22 октября, 2021, 04:56 — ИА Регнум. Один человек погиб, один получил ранения в результате стрельбы на съёмках фильма в американском штате Нью-Мексико. Об этом 22 октября сообщает портал TMZ.

Paul Wordingham Стрельба

Съёмки вестерна «Ржавчина» (Rust) с участием актёра Алека Болдуина происходили в округе Санта-Фе. Во время инцидента со стрельбой из огнестрельного оружия актёры должны были сделать несколько выстрелов холостыми патронами. В момент выстрела либо пуля, либо её осколки задели находившихся рядом людей.

Были ранены режиссёр и оператор картины. У режиссёра была травма ключицы, оператор получила тяжёлое ранение и была доставлена санавиацией в больницу города Альбукерке, где позднее скончалась.

Алек Болдуин, присутствовавший при съёмке эпизода, не пострадал. Пока неизвестно, по какой причине произошла трагедия. Предполагается, что могла произойти поломка реквизита. Шериф округа Санта-Фе и его помощники приступили к расследованию обстоятельств ЧП.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что при стрельбе в американском штате Висконсин погибли три человека, ещё двое получили ранения.