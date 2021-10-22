Балтимор, США, , 04:51 — REGNUM Развязывания холодной войны США и Китая не хотел бы допустить глава Белого дома Джо Байден. Об этом он заявил 21 октября на встрече с общественностью в американском городе Балтимор (штат Мэриленд).

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам президента, он много общался по указанному вопросу с председателем КНР Си Цзиньпином. Вместе с тем Байден отметил, что США не собираются отступать от своих позиций и китайская сторона должна это понять. Глава Белого дома добавил, что американские власти готовы защищать Тайвань от Пекина.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь попытки Вашингтона подтолкнуть Тайвань к войне не выгодны никому, даже самим США.

Читайте ранее в этом сюжете: Постпред Китая при ООН посоветовал США не втягивать Тайвань в войну