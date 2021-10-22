Надеждинский район, Приморский край, 22 октября, 2021, 04:43 — ИА Регнум. В посёлке Новый Надеждинского района 21 октября козырёк подъезда жилого дома упал и придавил мужчину 55 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

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Обрушение бетонного козырька подъезда №1 дома 23 по ул. Первомайская на мужчину произошло во время выполнения работ по замене труб отопления в доме.

Пострадавшего доставили в больницу, где он от полученных травм скончался.

Проводятся проверки, возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту смерти 68-летней женщины, на которую с козырька балкона обрушился снег.