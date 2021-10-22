Тбилиси, 22 октября, 2021, 04:39 — ИА Регнум. Отец бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Саакашвили доставлен в клинику им. Чапидзе в Тбилиси, 21 октября передал телеканал «Мтавари архи».

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По сведениям журналистов, у него обострилось сердечно-сосудистое заболевание. Отмечается, что состояние Николоза Саакашвили стабильное, однако пациент еще несколько дней будут оставаться в больнице под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Михаил Саакашвили может быть переведен из тюрьмы в медучреждение, если врачи увидят необходимость в его госпитализации.

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