Магадан, 22 октября, 2021, 04:42 — ИА Регнум. Впервые за 40 лет в посёлке Усть-Омчуг Магаданской области капитально отремонтировали школьную столовую. Это стало возможным благодаря поддержке губернатора Сергея Носова, социальных партнеров АО «Полюс Магадан» и за счет средств местного бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Магаданской области Новая столовая в школе

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Столовая в школе не только отремонтирована, но и полностью модернизирована в соответствии с требованиям СанПиН: закуплено и установлено новое современное оборудование для пищеблока, современная мебель для зала.

«Глава Тенькинского городского округа Денис Ревутский приложил усилия к тому, чтобы превратить столовую поселковой школы в одно из самых современных и стильных помещений. Для этого использованы арт-объекты на стенах, приобретены современные столы и комфортабельные мягкие стулья, оборудована безопасная линия раздачи», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, горячим питанием в школах Приморья обеспечены 100% учащихся начальных классов — более 87 тыс. детей.