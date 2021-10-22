Москва, 22 октября, 2021, 04:26 — ИА Регнум. Полки противовоздушной обороны ВС России отразили массированные учебные удары авиации, а также крылатых и гиперзвуковых ракет вероятного противника. Манёвры прошли в нескольких регионах страны, пишет 22 октября газета «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Mil.ru Ракетный комплекс «Панцирь-С»

Учения стали частью итоговой ежегодной проверки боеготовности войск. Акцент во время проведения манёвров был сделан на борьбу с перспективными гиперзвуковыми средствами поражения, а также с крылатыми ракетами.

География проведения учений — регионы Западного и Восточного военных округов. Зенитно-ракетные полки отработали электронные пуски (выполнили весь алгоритм действия боевого расчета зенитного комплекса без пуска ракеты). Стрельбы прошли также на полигонах Ашулук и Капустин Яр в Астраханской области.

Источники в военном ведомстве отметили, что результаты прошедших учений признали успешными. С поставленными задачами части ПВО справились.