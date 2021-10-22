Новосибирск, 22 октября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Полномочное представительство является структурным подразделением администрации президента РФ. В целом кадровая политика во всей структуре президентской администрации по объективным причинам носит достаточно закрытый характер. Об этом ИА REGNUM сказал доцент кафедры мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Виктор Зеленцов, комментируя прибытие в Новосибирск нового полпреда Сибири Анатолия Серышева.

Sfo.gov.ru Сибирский федеральный округ

«Практически все новые назначения в АП (за некоторыми исключениями) не принято широко комментировать в СМИ. Данное назначение является очередным подтверждением того, что в России доминирует корпоративистская структура политической элиты, связанная с принадлежностью к ведомствам силового блока органов власти. При этом на сегодняшний момент интенсивно идут кадровые преобразования и в самой вертикали силовых ведомств, что будет возможно в ближайшей перспективе отражаться и на составе руководящего звена в исполнительных органах государственной власти федерального и регионального уровней. Несмотря на то, что полпредства несут формально преимущественно контролирующие и мониторинговые функции, их влияние как части аппарата администрации президента на принятие решений высшими должностными лицами субъектов РФ может быть значительным, хотя и не проявляться в публичной плоскости», — высказал мнение эксперт.

Ранее сообщало ИА REGNUM, что в Новосибирск накануне, 21 октября, прилетел полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.