Балтимор, США, 22 октября, 2021, 04:22 — ИА Регнум. Снижения цен на бензин в США не стоит ждать до 2022 года, заявил глава Белого дома Джо Байден 21 октября на встрече с общественностью в американском городе Балтимор (штат Мэриленд).

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Он также отметил, что в стране наблюдается серьезная проблема с цепочками поставок топлива. Президент сообщил, что может задействовать бойцов Национальной гвардии США для улучшения этой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября американское министерство энергетики объявило, что коммерческие запасы нефти в США снизились с 8 по 15 октября на 431 тысячу баррелей и составили 426,544 млн баррелей.