Париж, 22 октября, 2021, 04:10 — ИА Регнум. Цены на природный газ во Франции будут заморожены до конца 2022 года, заявил французский премьер-министр Жан Кастекс 21 октября в эфире телеканал TF1.

Florian DAVID Жаном Кастекс

Изначально правительство республики собиралось установить предельную стоимость голубого топлива только до апреля. По словам Кастекса, эксперты считают, что газ будет дешеветь более медленно, чем ранее предполагалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил, что цены на энергоносители и различные товары во Франции продолжат расти в течение 2022 года.